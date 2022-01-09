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«Специя» на выезде обыграла «Дженоа»

22:23
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«Специя» победила «Дженоа» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 14-й минуте забил Симоне Бастони. «Специя» набрала 19 очков и занимает 16-е место.

«Дженоа» занимает 19-е место. Команда Андрея Андрея Шевченко имеет в активе 12 очков.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 20:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:1
Специя
Голы
Бастони, 14 (0:1)
Дженоа
Сиригу Бани (Хефти, 46 ) Васкес Камбьясо (Ровелла, 46 ) Эстигор Мелегони (Пандев, 46 ) Стураро Бадель (Портанова, 80 ) Фарес Экубан (Кайседо, 71 ) Дестро
Специя
Проведель Реца Кивер Бастони Амиан Эрлич Николау Маджоре (Коваленко, 85) Манай (Нзола, 78) Верде (Феррер, 89) Гьяси
Предупреждения
Экубан 4, Дестро 16, Васкес 54  -  Манай 55, Маджоре 82, Амиан 90
Судьи
Гвида

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • TopPari
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 0
Лацио 0
1-й тайм

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 3
Ювентус 4
Матч завершен

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70

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Евгений Петров все материалы автора
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