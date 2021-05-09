«Сассуоло» в гостях обыграл «Дженоа»

«Дженоа» проиграл «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий гостей Джакомо Распадори, удвоил преимущество Доменико Берарди на 66-й минуте. Отставание хозяев на 85-й минуте сократил защитник Давиде Дзаппакоста.

В текущем сезоне «Сассуоло» с 56 очками занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» 36 очками на 14-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Дженоа» — «Сассуоло» — 1:2 (0:1)

Голы: Распадори, 14 (0:1). Берарди, 66 (0:2). Дзаппакоста, 85 (1:2).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Гильоне (Шомуродов, 46), Бехрами (Кассата, 68), Бадель, Зайц (Пьяца, 75), Пандев (Ровелла, 68), Дестро (Скамакка, 68).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Дефрель, 58), Лопес, Локателли (Бурабия, 81), Траоре (Обианг, 71), Берарди (Капуто, 81), Распадори (Гараслин, 71).

Предупреждения: Дзаппакоста, 30. Кассата, 90+4.

Судья: Мариани (Италия).

9 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».