«Сампдория» в серии пенальти победила «Дженоа» в Кубке Италии

«Дженоа» дома проиграла «Сампдории» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 1:1 (по пенальти 5:6).

В основное время у хозяев поля на 9-й минуте отличился Андреа Пинамонти, а Фабио Борини сравнял на 83-й.

Исход встречи решился в серии пенальти, где точнее оказалась «Сампдория».