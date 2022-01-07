«Дженоа» продолжает работу по аренде Миранчука и подпишет нападающего «Штурма»

«Дженоа», который возглавляет украинец Андрей Шевченко, продолжает работу по подписанию российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. Как отмечается, речь идет об арендном соглашении.

Кроме того, «Дженоа» достиг соглашения по подписанию нападающего австрийского «Штурма» Келвина Йебоа.

Ранее сообщалось, что Шевченко считает 26-летнего россиянина главной целью «Дженоа» на зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил 1 мяч и отдал 1 передачу в 12 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитник с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.