«Дженоа» попытается подписать де Хеа

Вратарь Давид де Хеа может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, «Дженоа» продолжает пытаться подписать 33-летнего испанца, однако стороны не могут договориться о зарплате игрока.

Де Хеа находится в статусе свободного агента с лета 2023 года, когда завершился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Голкипер выступал за манкунианцев с 2011 года. До этого он играл за мадридский «Атлетико».