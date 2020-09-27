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«Дженоа» перед матчем с «Наполи» потерял еще одного игрока из-за коронавируса

13:15
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Полузащитник «Дженоа» Лассе Шене стал вторым игроком команды с положительным результатом на COVID-19. Ранее вирус был обнаружен у вратаря Маттиа Перина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Оба футболиста не примут участие в гостевом матче 2-го тура серии А против «Наполи» 27 сентября.

Тем не менее остальные игроки команды готовы к игре, хотя они отправились в Неаполь в день матча.

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