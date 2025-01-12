«Дженоа» переиграл «Парму» в серии А

«Дженоа» на своем поле одержал победу над «Пармой» в матче 20-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол забил Мортен Френдруп. 23-летний датчанин отличился на 65-й минуте встречи.

«Дженоа» (23 очка) поднялся на 11-е место в серии А. «Парма» (19) опустилась на 17-ю строчку в турнирной таблице.