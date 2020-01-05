«Дженоа» обыграл «Сассуоло», бывший защитник «Зенита» Кришито забил гол

«Дженоа» дома одержал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличился бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито и форвард Горан Пандев.

У «Сассуоло» единственный гол забил хавбек Педро Обианг.

«Дженоа» располагается на 18-й строчке с 14 очками в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» — 19 баллов и 13-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Дженоа» — «Сассуоло» — 2:1 (1:1)

Голы: Кришито, 29 — с пенальти (1:0). Обианг, 33 (1:1). Пандев, 86 (2:1).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Паяч, Анкерсен, Бираски, Ромеро, Радованович, Стураро (Кассата, 79), Ягелло (Бехрами, 72), Пандев, Санабрия (Фавилли, 69).

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Феррари, Обианг, Данкан (Джуричич, 53), Локателли, Траоре (Распадори, 90+4), Капуто, Бога (Берарди, 77).

Предупреждения: Данкан, 19. Кришито, 20. Локателли, 23. Стураро, 36. Санабрия, 51. Романья, 76. Толян, 85. Обианг, 90+1. Бираски, 90+6.

Судья: Иррати (Италия).

5 января. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».