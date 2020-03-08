«Милан» уступил «Дженоа» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:2. В составе генуэзцев первый мяч забил 36-летний Горан Пандев, а за «Милан» отличился 38-летний Златан Ибрагимович.

В другой встрече «Сампдория» победила «Верону» благодаря дублю 37-летнего Фабио Квальяреллы.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

«Милан» — «Дженоа» — 1:2 (0:2)

Голы: Пандев, 7 (0:1). Кассата, 41 (0:2). Ибрагимович, 77 (1:2).

«Милан»: Бегович, Романьоли, Конти (Калабрия, 90+1), Эрнандез, Габбиа, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич (Леан, 57), Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 56), Самуэль Кастильехо.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Сумаоро, Бираски, Ромеро, Бехрами (Ягелло, 63), Шене (Стураро, 57), Кассата, Пандев (Пинамонти, 79), Санабрия.

Судья: Довери.

8 марта. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Сампдория» — «Верона» — 2:1 (0:1)

Голы: Дзакканьи, 32 (0:1). Квальярелла, 77 (1:1). Квальярелла, 86 — с пенальти (2:1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Депаоли, Ауджелло, Экдаль, Янкто, Виейра (Линетти, 61), Квальярелла (Торсби, 90), Габбьядини (Бонаццоли, 61).

«Верона»: Сильвестри, Гюнтер, Ррахмани, Давидович, Аджапонг, Лазович, Верре (Агьеманг-Баду, 72), Дзакканьи, Пессина, Амрабат (Сальседо, 87), Ди Кармине (Паццини, 80).

Предупреждения: Виейра, 39. Ди Кармине, 47. Тонелли, 70. Агьеманг-Баду, 76. Янкто, 79. Давидович, 85. Линетти, 90+6.

Судья: Валери.

8 марта. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».