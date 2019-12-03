«Дженоа» обыграл «Асколи» в Кубке Италии, Кришито забил и в чужие, и в свои ворота

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Дженоа» выиграл у «Асколи» (3:2).

У генуэзского клуба бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито забил как в свои ворота, так и в чужие. Дубль в составе победителей сделал Андреа Пинамонти.

В 1/8 финала «Дженоа» сыграет с «Торино».

Кубок Италии. 1/16 финала

«Дженоа» — «Асколи» — 3:2 (1:0)

Голы: Пинамонти, 14 (1:0). Беретта, 48 (1:1). Кришито, 68 — в свои ворота (1:2). Кришито, 72 (2:2). Пинамонти, 79 (3:2).

«Дженоа»: Жандрей, Кришито, Бираски, Ромеро, Паяч, Радованович, Кассата (Ровелла, 87), Ягелло (Пандев, 71), Агудело, Пинамонти, Клеонисе (Стураро, 69).

Предупреждение: Бираски, 40.

Судья: Айрольди (Италия).

3 декабря. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».