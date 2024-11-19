«Дженоа» объявил об отставке Джилардино

«Дженоа» уволил главного тренера Альберто Джилардино, сообщается на сайте клуба.

«Дженоа» благодарит господина Джилардино за цели, достигнутые вместе, и желает ему всего наилучшего в карьере», — говорится в сообщении.

42-летний итальянец возглавлял генуэзцев с декабря 2022 года. После 12 туров «Дженоа» с 10 очками занимает 17-е место в серии А.

Сообщалось, что следующим тренером клуба станет Патрик Виейра.