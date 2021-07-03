«Дженоа» не планирует продавать Шомуродова летом

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов не покинет команду в летнее трансферное окно, утверждает в своем Telegram-канале комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

По его информации, в итальянском клубе считают, что за полгода они смогут поднять на цену на 26-летнего футболиста из Узбекистана.

Шомуродов перешел «Дженоа» из «Ростова» в октябре 2020 года.

В минувшем сезоне форвард провел 31 матч за «Дженоа», забил 8 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали об интересе «Ювентуса» к Шомуродову.