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«Дженоа» назначил главным тренером Роландо Марана

22:10
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Роландо Маран стал новым главным тренером «Дженоа». Он заключил двухлетний контракт с клубом, сообщил официальный сайт «гриффонов».

На протяжении карьеры Маран возглавлял «Читтаделлу», «Брешию», «Бари», «Триестину», «Виченцу», «Варезе», «Катанью», «Кьево» и «Кальяри».

Под его руководством «Кальяри» хорошо стартовал в прошлом сезоне и даже некоторое время претендовал на попадание в Лигу чемпионов, но затем результаты ухудшились и Марана уволили.

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