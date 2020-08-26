«Дженоа» назначил главным тренером Роландо Марана

Роландо Маран стал новым главным тренером «Дженоа». Он заключил двухлетний контракт с клубом, сообщил официальный сайт «гриффонов».

?? Rolando Maran ? il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister! ?? https://t.co/aYWYGgvyfY pic.twitter.com/davNOTfSXa — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 26, 2020

На протяжении карьеры Маран возглавлял «Читтаделлу», «Брешию», «Бари», «Триестину», «Виченцу», «Варезе», «Катанью», «Кьево» и «Кальяри».

Под его руководством «Кальяри» хорошо стартовал в прошлом сезоне и даже некоторое время претендовал на попадание в Лигу чемпионов, но затем результаты ухудшились и Марана уволили.