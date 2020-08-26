«Дженоа» назначил главным тренером Роландо Марана
22:10
Роландо Маран стал новым главным тренером «Дженоа». Он заключил двухлетний контракт с клубом, сообщил официальный сайт «гриффонов».
На протяжении карьеры Маран возглавлял «Читтаделлу», «Брешию», «Бари», «Триестину», «Виченцу», «Варезе», «Катанью», «Кьево» и «Кальяри».
Под его руководством «Кальяри» хорошо стартовал в прошлом сезоне и даже некоторое время претендовал на попадание в Лигу чемпионов, но затем результаты ухудшились и Марана уволили.