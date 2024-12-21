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Сегодня, 21:56

«Наполи» победил «Дженоа» и возглавил таблице серии А

Руслан Минаев
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Ромелу Лукаку (слева) и Андре Замбо-Ангисса.
Фото Reuters

«Наполи» на выезде победил «Дженоа» в матче 17-го тура серии А — 2:1.

У гостей в первом тайме голы забили Андре Замбо-Ангисса и Амир Рахмани. У хозяев во втором тайме отметился Андреа Пинамонти.

«Наполи» набрал 38 очков и возглавил таблицу серии А. «Аталанта» (37 очков) на второй строчке, имя один матч в запасе, «Интер» (34) — третий с двумя играми в запасе.

«Дженоа» с 16 очками — на 14-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
21 дек, 20:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:2
Наполи

ФК Дженоа
ФК Наполи
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 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
2
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
5
 Лацио 16 10 1 5 30-23 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
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