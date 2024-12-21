«Наполи» победил «Дженоа» и возглавил таблице серии А

«Наполи» на выезде победил «Дженоа» в матче 17-го тура серии А — 2:1.

У гостей в первом тайме голы забили Андре Замбо-Ангисса и Амир Рахмани. У хозяев во втором тайме отметился Андреа Пинамонти.

«Наполи» набрал 38 очков и возглавил таблицу серии А. «Аталанта» (37 очков) на второй строчке, имя один матч в запасе, «Интер» (34) — третий с двумя играми в запасе.

«Дженоа» с 16 очками — на 14-й строчке.