«Наполи» победил «Дженоа» и возглавил таблице серии А
«Наполи» на выезде победил «Дженоа» в матче 17-го тура серии А — 2:1.
У гостей в первом тайме голы забили Андре Замбо-Ангисса и Амир Рахмани. У хозяев во втором тайме отметился Андреа Пинамонти.
«Наполи» набрал 38 очков и возглавил таблицу серии А. «Аталанта» (37 очков) на второй строчке, имя один матч в запасе, «Интер» (34) — третий с двумя играми в запасе.
«Дженоа» с 16 очками — на 14-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|
2
|Аталанта
|16
|12
|1
|3
|39-17
|37
|
3
|Интер
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|
4
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
5
|Лацио
|16
|10
|1
|5
|30-23
|31
|
6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26-12
|28
|
7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|
8
|Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|
9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|
10
|Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|
11
|Эмполи
|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|
12
|Рома
|16
|4
|4
|8
|18-23
|16
|
13
|Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|
14
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
17
|Парма
|16
|3
|6
|7
|23-28
|15
|
18
|Кальяри
|16
|3
|5
|8
|15-26
|14
|
19
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14-21
|10
|
20
|Венеция
|16
|2
|4
|10
|15-29
|10
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36 тур
37 тур
38 тур
|20.12
|22:45
|
Верона – Милан
|0 : 1
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|0 : 2
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|1 : 2
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|- : -
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|- : -
|23.12
|20:30
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|23.12
|22:45
|
Интер – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|9
|1
|3
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