«Дженоа» может расторгнуть контракт с Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в ближайшее время покинет свою должность, сообщает Tuttomercatoweb. Клуб ведет переговоры по расторжению контракта. В случае досрочно расторжения соглашения, клуб выплатит тренерскому штабу около 20 миллионов евро.

По информации источника, утром 13 января состоится встреча представителей «Дженоа» с Руди Гарсия, который является приоритетным вариантом на замену Шевченко. Француз с мая 2021 года без клуба.

45-летний украинский специалист возглавил «Дженоа» 7 ноября. При нем команда набрала 3 очка в 9 матчах чемпионата Италии и занимает сейчас 19-е место.