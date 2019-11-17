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«Дженоа» может подписать нападающего сборной Швеции

19:34
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Нападающий шведского «Хаммарбю» Муамер Танкович может перейти в «Дженоа», сообщает Fotbollskanalen.

24-летний швед может заменить в «Дженоа» форварда Кристиана Куаме, который из-за травмы выбыл на 5-6 месяцев.

Танович выступал за «Фулхэм» и «АЗ Алкмаар». В текущем сезоне форвард забил14 мячей и сделал 7 результативных передач в 27 матчах чемпионата Швеции. Контракт игрока истекает летом 2020 года.

В 2019 году Танкович был вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2020, но в четырех матчах остался на скамейке.

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