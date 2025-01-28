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Сегодня, 00:39

«Дженоа» победил «Монцу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Дженоа» выиграл у «Монцы» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

В первом тайме нападающий генуэзцев Андреа Пинамонти не реализовал пенальти. В начале второй половины Кони Де Винтер открыл счет. В концовке встречи защитник Йохан Васкес забил второй мяч. Ассистировал ему новичок команды Максвелл Корне.

«Дженоа» набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Монца» — последняя (13 очков).

Италия. Серия А. 22-й тур
27 янв, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
2:0
Монца
Футбол
ФК Дженоа
ФК Монца
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
7
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
8
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
11
 Торино 22 6 8 8 23-26 26
12
 Удинезе 22 7 5 10 25-34 26
13
 Комо 22 5 7 10 27-36 22
14
 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21
15
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
16
 Лечче 22 5 5 12 15-40 20
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 Верона 22 6 2 14 25-48 20
18
 Парма 22 4 8 10 28-39 20
19
 Венеция 22 3 7 12 20-35 16
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 Монца 22 2 7 13 20-33 13
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24.01 22:45
Торино – Кальяри
 2 : 0
25.01 17:00
Комо – Аталанта
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Наполи – Ювентус
 2 : 1
25.01 22:45
Эмполи – Болонья
 1 : 1
26.01 14:30
Милан – Парма
 3 : 2
26.01 17:00
Удинезе – Рома
 1 : 2
26.01 20:00
Лечче – Интер
 0 : 4
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Лацио – Фиорентина
 1 : 2
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 1 : 1
27.01 22:45
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 2 : 0
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Мойзе Кин

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П
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Лацио

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Интер

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Ромелу Лукаку

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Наполи

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Фредерик Гильбер

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