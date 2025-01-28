«Дженоа» победил «Монцу»

«Дженоа» выиграл у «Монцы» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

В первом тайме нападающий генуэзцев Андреа Пинамонти не реализовал пенальти. В начале второй половины Кони Де Винтер открыл счет. В концовке встречи защитник Йохан Васкес забил второй мяч. Ассистировал ему новичок команды Максвелл Корне.

«Дженоа» набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Монца» — последняя (13 очков).