5 мая, 23:43

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в серии А

Сергей Ярошенко

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 35-го тура серии А — 2:1.

Нападающий хозяев Витинья открыл счет в игре на 61-й минуте. На 76-й минуте гости сравняли счет благодаря голу форварда Рафаэля Леау, а на 77-й минуте автогол забил полузащитник «Дженоа» Мортен Френдруп.

«Милан» набрал 57 очков занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с 39 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
05 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:2
Милан

