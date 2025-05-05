«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в серии А

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 35-го тура серии А — 2:1.

Нападающий хозяев Витинья открыл счет в игре на 61-й минуте. На 76-й минуте гости сравняли счет благодаря голу форварда Рафаэля Леау, а на 77-й минуте автогол забил полузащитник «Дженоа» Мортен Френдруп.

«Милан» набрал 57 очков занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с 39 очками — на 13-й строчке.