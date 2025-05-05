«Дженоа» и «Милан» встретятся в матче 35-го тура итальянской серии А в понедельник, 5 мая. Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями игры «Дженоа» — «Милан» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

05 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)

В 34 турах серии А «Милан» набрал 54 очка, «Дженоа» — 39. Встреча команд в первом круге чемпионата Италии завершилась со счетом 0:0. В 34-м туре «Дженоа» уступил «Комо» (0:1), а «Милан» победил «Венецию» (2:0).