5 мая, 20:10

«Дженоа» — «Милан»: онлайн-трансляция матча серии А

«Дженоа» и «Милан» встретятся в матче 35-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Дженоа» и «Милан» встретятся в матче 35-го тура итальянской серии А в понедельник, 5 мая. Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями игры «Дженоа» — «Милан» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
05 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:2
Милан

В 34 турах серии А «Милан» набрал 54 очка, «Дженоа» — 39. Встреча команд в первом круге чемпионата Италии завершилась со счетом 0:0. В 34-м туре «Дженоа» уступил «Комо» (0:1), а «Милан» победил «Венецию» (2:0).

Популярное видео
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Источник: Жоау Феликс может продолжить карьеру во «Фламенго»

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5
 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

