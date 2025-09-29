«Лацио» на выезде разгромил «Дженоа»

«Лацио» одержал крупную победу над «Дженоа» в выездном матче 5-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Первый гол в игре забил Маттео Кансельери, который отличился на 4-й минуте с передачи Валентина Кастельяноса. На 30-й минуте Кастельянос увеличил преимущество гостей, а на 63-й Маттиа Цакканьи довел счет до разгромного.

«Лацио» с 6 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице серии А. «Дженоа» (2 балла) идет на предпоследней, 19-й строчке.