«Комо» упустил победу над «Дженоа» в матче серии А

«Дженоа» и «Комо» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник «Комо» Люка да Кунья, который отличился на 17-й минуте. В добавленное время Алессандро Вольякко сравнял счет.

«Комо» набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже.