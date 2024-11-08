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Сегодня, 00:45

«Комо» упустил победу над «Дженоа» в матче серии А

Алина Савинова
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«Дженоа» и «Комо» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник «Комо» Люка да Кунья, который отличился на 17-й минуте. В добавленное время Алессандро Вольякко сравнял счет.

«Комо» набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже.

Италия. Серия А. 12-й тур
07 нояб, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:1
Комо
Футбол
ФК Дженоа
ФК Комо
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
6
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Эмполи 11 3 5 3 8-9 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
14
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
15
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
16
 Кальяри 11 2 3 6 9-19 9
17
 Парма 11 1 6 4 14-17 9
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 Монца 11 1 5 5 10-14 8
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 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
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