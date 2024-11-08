«Комо» упустил победу над «Дженоа» в матче серии А
«Дженоа» и «Комо» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1.
Первый гол в игре забил полузащитник «Комо» Люка да Кунья, который отличился на 17-й минуте. В добавленное время Алессандро Вольякко сравнял счет.
«Комо» набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
2
|Интер
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|
3
|Аталанта
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|
4
|Фиорентина
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|
5
|Лацио
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|
6
|Ювентус
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|
7
|Милан
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
8
|Удинезе
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|
9
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|
11
|Эмполи
|11
|3
|5
|3
|8-9
|14
|
12
|Рома
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|
13
|Верона
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|
14
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
15
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
16
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|9-19
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|6
|4
|14-17
|9
|
18
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
19
|Венеция
|11
|2
|2
|7
|10-19
|8
|
20
|Лечче
|11
|2
|2
|7
|4-20
|8
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|7.11
|22:45
|
Дженоа – Комо
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Лечче – Эмполи
|- : -
|9.11
|17:00
|
Венеция – Парма
|- : -
|9.11
|20:00
|
Кальяри – Милан
|- : -
|9.11
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
|10.11
|14:30
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|10.11
|17:00
|
Рома – Болонья
|- : -
|10.11
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|10.11
|20:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|10.11
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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