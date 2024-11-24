«Дженоа» упустил победу над «Кальяри» в первом матче под руководством Виейра
«Дженоа» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» в матче 13-го тура итальянской серии А — 2:2.
Генуэзцы вели в счете после голов Мортена Френдрупа (12-я минута) и Фабио Миретти (59-я), но упустили победу. Ничью «Кальяри» принесли мячи Рэзвана Марина (8-я) и Роберто Пикколи (86-я). Оба раза гости отличились с пенальти.
«Кальяри» (11 очков) продлил серию без побед в серии А до 5 матчей и занимает 15-е место. «Дженоа» (11) поднялся на 16-ю строчку в турнирной таблице. Команда провела первый матч под руководством Патрика Виейра, который в ноябре сменил Альберто Джилардино.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
2
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
3
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
4
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
5
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
6
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
14
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
15
|Кальяри
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
16
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
17
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|0 : 5
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|0 : 0
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|1 : 3
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|2 : 2
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2