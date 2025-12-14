«Интер» в гостях обыграл «Дженоа» и возглавил таблицу Серии А

«Интер» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 15-го тура Серии А — 2:1.

У гостей отличились защитник Янн Биссек на 6-й минуте и нападающий Лаутаро Мартинес на 38-й минуте. У хозяев единственный гол на 68-й минуте забил форвард Витинья.

«Интер» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» с 14 очками — на 15-й строчке.