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14 декабря 2025, 21:57

«Интер» в гостях обыграл «Дженоа» и возглавил таблицу Серии А

Сергей Ярошенко
Лаутаро Мартинес (справа) и Николо Барелла.
Фото Reuters

«Интер» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 15-го тура Серии А — 2:1.

У гостей отличились защитник Янн Биссек на 6-й минуте и нападающий Лаутаро Мартинес на 38-й минуте. У хозяев единственный гол на 68-й минуте забил форвард Витинья.

«Интер» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» с 14 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур.
14 декабря 2025, 20:00. Луиджи Феррарис (Генуя)
Дженоа
1:2
Интер

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