«Дженоа» и «Верона» голов не забили, Шомуродов дебютировал в Италии

«Верона» и «Дженоа» сыграли нулевую ничью в 4-м туре чемпионата Италии — 0:0. В стартовом составе генуэзцев вышел экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Форвард сборной Узбекистана в дебютной игре в Италии провел на поле 63 минуты.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

«Верона» — «Дженоа» — 0:0

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Чеккерини, Эмпереур (Димарко, 67), Ловато, Лазович, Тамез (Дзакканьи, 81), Илич, Виейра, Фавилли (Калинич, 60), Колли (Сальседо, 81).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Бани (Гольданига, 69), Гильоне, Чиборра, Радованович, Бадель (Бехрами, 79), Ровелла (Эбоа Эбонг, 79), Пандев (Париджини, 79), Шомуродов (Скамакка, 63).

Предупреждения: Бадель, 11. Пандев, 42. Тамез, 53. Гильоне, 54. Гольданига, 85.

Судья: Рапуано (Италия).

19 октября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».