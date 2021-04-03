«Фиорентина» без Кокорина в меньшинстве удержала ничью в матче с «Дженоа»
«Дженоа» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Фиалки» играли в меньшинстве почти весь второй тайм, так как в самом начале красную карточку получил полузащитник Франк Рибери.
Российский нападающий Александр Кокорин пропускал эту встречу, так как еще не восстановился после травмы.
Чемпионат Италии. Серия А
29-й тур
«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:1 (1:1)
Голы: Дестро, 13 (1:0). Влахович, 23 (1:1).
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Бираски (Зайц, 62), Бехрами (Гильоне, 70), Радованович, Бадель, Стротман (Мелегони, 83), Дестро (Пьяца, 70), Скамакка (Шомуродов, 83).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес (Бираги, 71), Пеццела, Венути (Амрабат, 90), Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Эйсерик, 71), Кастровилли (Кальехон, 83), Пульгар, Рибери, Влахович (Куаме, 89).
Предупреждения: Стротман, 2. Зайц, 63. Пульгар, 90+5.
Удаление: Рибери, 51.
Судья: Мареска (Италия).
3 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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