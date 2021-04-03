Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Фиорентина» без Кокорина в меньшинстве удержала ничью в матче с «Дженоа»

17:57
Теги:

«Дженоа» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Фиалки» играли в меньшинстве почти весь второй тайм, так как в самом начале красную карточку получил полузащитник Франк Рибери.

Российский нападающий Александр Кокорин пропускал эту встречу, так как еще не восстановился после травмы.

Чемпионат Италии. Серия А

29-й тур

«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:1 (1:1)

Голы: Дестро, 13 (1:0). Влахович, 23 (1:1).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Бираски (Зайц, 62), Бехрами (Гильоне, 70), Радованович, Бадель, Стротман (Мелегони, 83), Дестро (Пьяца, 70), Скамакка (Шомуродов, 83).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес (Бираги, 71), Пеццела, Венути (Амрабат, 90), Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Эйсерик, 71), Кастровилли (Кальехон, 83), Пульгар, Рибери, Влахович (Куаме, 89).

Предупреждения: Стротман, 2. Зайц, 63. Пульгар, 90+5.

Удаление: Рибери, 51.

Судья: Мареска (Италия).

3 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...