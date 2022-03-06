«Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи»

«Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В настоящее время «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков. У «Эмполи» 13-я позиция и 32 балла.