«Дженоа» с Шомуродовым обыграла «Болонью» и покинула зону вылета

«Дженоа» победила «Болонью» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:0. Это позволило генуэзцам покинуть зону вылета. Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов провел на поле 81 минуту.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

«Дженоа» — «Болонья» — 2:0 (1:0)

Голы: Зайц, 44 (1:0). Дестро, 55 (2:0).

«Дженоа»: Перин, Кришито (Гильоне, 46), Мазиелло, Дзаппакоста, Бани, Бехрами (Эбоа Эбонг, 46. Лерагер, 74), Радованович, Бадель, Зайц, Дестро (Мелегони, 86), Шомуродов (Пьяца, 81).

«Болонья»: Да Коста, Данилу Ларанжейра, Пас (Поли, 82), Томиясу, Хики (Дейкс, 60), Сориано, Схаутен (Барроу, 60), Домингес, Паласио (Рабби, 82), Виньято, Орсолини (Сков Ольсен, 74).

Предупреждения: Радованович, 66. Гильоне, 87.

Судья: Довери.

9 января. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».