Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» переиграть «Дженоа», Шомуродов сделал дубль

«Аталанта» чуть не упустила победу в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» — 4:3.

Клуб из Бергамо выигрывал после первого тайма со счетом 3:0. В начале второй половины нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов отквитал один мяч, но через пару минут хавбек «Аталанты» Марио Пашалич восстановил преимущество команды в счете, забив гол с передачи российского хабвека Алексея Миранчука, который впервые с марта попал в стартовый состав «Аталанты».

Однако затем «Дженоа» забил два гола: отличились форвард Горан Пандев и все тот же Шомуродов. Однако «Аталанта» все же смогла отстоять победный счет.

Бергамаски набрали 78 очков и сохраняют второе место в турнирной таблице. «Дженоа» остался на 14-м месте (39 очков).

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

«Дженоа» — «Аталанта» — 3:4 (0:3)

Голы: Д.Сапата, 9 (0:1). Малиновский, 26 (0:2). Гозенс, 44 (0:3). Шомуродов, 48 (1:3). Пашалич, 51 (1:4). Пандев, 67 — с пенальти (2:4). Шомуродов, 84 (3:4).

«Дженоа»: Маркетти, Мазиелло, Гильоне (Портанова, 57), Онгене, Радованович, Зайц (Пандев, 47), Мелегони (Эбоа Эбонг, 80), Кассата (Шомуродов, 46), Ровелла, Дестро (Казо, 47), Пьяца.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Паломино, 76), Ромеро, Миранчук (Муриэль, 89), де Рон, Малиновский (Ламмерс, 57), Фройлер (Пашалич, 47), Д.Сапата (Пессина, 47).

Предупреждения: Джимсити, 62. Толой, 71. Ровелла, 88.

Судья: Маринелли (Италия).

15 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Специя» — «Торино» — 4:1 (2:0)

Голы: Сапонара, 19 (1:0). Нзола, 42 — с пенальти (2:0). Белотти, 55 — с пенальти (2:1). Нзола, 74 (3:1). Эрлич, 84 (4:1).

«Специя»: Зут, Терци, Маркицца, Исмайли, Феррер, Риччи (Лео Сена, 57), Агудело (Фариас, 58), Побега (Эстевес, 69), Маджоре, Сапонара (Эрлич, 77), Нзола.

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо (Синго, 55), Войвода (Верди, 46), Бремер, Ринкон (Базелли, 78), Мандрагора, Лукич (Буонджорно, 63), Санабрия (Дзадза, 63), Белотти.

Предупреждения: Агудело, 27. Войвода, 32. Побега, 33. Ринкон, 57. Буонджорно, 78. Фариас, 80. Бремер, 83. Верди, 90+1.

Судья: Орсато (Италия).

15 мая. Специя. Стадион «Альберто Пикко».