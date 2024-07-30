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Сегодня, 18:52

«Дженоа» арендовал Голлини у «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Пьерлуиджи Голлини.
Фото ФК «Дженоа»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини арендован «Дженоа», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 29-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью выкупа игрока.

В минувшем сезоне Голлини провел 10 матчей, в которых пропустил 13 мячей и дважды сыграл на ноль.

ФК Аталанта
ФК Дженоа
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