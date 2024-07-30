«Дженоа» арендовал Голлини у «Аталанты»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини арендован «Дженоа», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 29-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью выкупа игрока.

В минувшем сезоне Голлини провел 10 матчей, в которых пропустил 13 мячей и дважды сыграл на ноль.