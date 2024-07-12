«Дженоа» арендовал Дзаноли у «Наполи»

Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли арендован «Дженоа», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 23-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Дзаноли был арендован «Салернитаной» зимой 2024 года. В общей сложности защитник провел 23 матча, в которых сделал 2 результативные передачи.