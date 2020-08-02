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Дженнаро Гаттузо: «Я могу остановить Месси только в мечтах, или играя в PlayStation сына»

13:48
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» и лидере каталонцев Лионеле Месси.

— Я могу остановить Месси только в своих мечтах, — цитирует Goal.com Гаттузо. — Ну, или если я включу PlayStation сына и выберу себя времен игры за «Милан», когда я был худее на 10-15 килограмм. Мы должны сыграть против «Барселоны» как команда, быть уверенными в том, что нам представятся шансы. Мы должны спокойно показать свои лучшие качества.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» запланирован на 8 августа. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

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