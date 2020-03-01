Дженнаро Гаттузо: «Я хочу, чтобы мы были такими же красивыми, как Брэд Питт, когда работаем с мячом»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отметил, что несколько месяцев назад его команда могла оказаться в борьбе за выживание. После 26 матчей «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии.

— Я хочу, чтобы мы были такими же красивыми, как Брэд Питт, когда работаем с мячом, и такими же безобразными, как я, когда нам нужно его отобрать, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Сезон очень длинный, и нам нужно оставаться профессионалами до последнего, уважать свою работу. Мы рисковали, могли оказаться в борьбе за выживание еще пару месяцев назад. Когда я говорил, что нам нужно набрать минимум 40 очков, имел в виду именно это.

Нам нужно понимать важность каждого момента и не лениться. Нужно быть более решительными в атаке и использовать шансы, когда они появляются.