Дженнаро Гаттузо: «У Демме и Лоботки фантастические качества, они помогут «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о новичках клуба.

Ранее состав неаполитанцев пополнил полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка и полузащитник «Лейпцига» Диего Демме.

— У Демме и Лоботки фантастические качества, о ни оба могут помочь нам, — цитирует Гаттузо Football Italia. — Демме может играть в полузащите с двумя игроками, в то время как Лоботка может играть в роли защищающегося в полузащите.

Качество тренировок подскочило на уровень, мяч теперь перемещается намного быстрее.