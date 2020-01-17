Дженнаро Гаттузо: «У Демме и Лоботки фантастические качества, они помогут «Наполи»
15:44
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о новичках клуба.
Ранее состав неаполитанцев пополнил полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка и полузащитник «Лейпцига» Диего Демме.
— У Демме и Лоботки фантастические качества, они оба могут помочь нам, — цитирует Гаттузо Football Italia. — Демме может играть в полузащите с двумя игроками, в то время как Лоботка может играть в роли защищающегося в полузащите.
Качество тренировок подскочило на уровень, мяч теперь перемещается намного быстрее.
Демме не случайно был капитаном «Лейпцига» много лет. Он качественный футболист, который понимает игру.
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