Дженнаро Гаттузо: «Шон Коннери не хотел, чтобы я уходил из «Рейнджерс»

Главный тренер «Наполи»? Дженнаро Гаттузо рассказал о встрече с актером Шоном Коннери во время выступления за «Рейнджерс».

Напомним, известный шотландский актер скончался 31 октября в возрасте 90 лет.

— Я встречался с ним однажды, он был членом совета директоров «Рейнджерс», — приводит слова Гаттузо Sky Sports. — Но это правда, однажды вечером мы разговаривали, и он абсолютно не хотел, чтобы я уходил из клуба.

Крепко обнимаю всю его семью и людей, которые его окружали. У меня остались фантастические воспоминания о нем. Он был очень привлекательным, он был великолепным. Он вошел в историю кино.