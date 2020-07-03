Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:2).

— Это не «Аталанта начала матч блестяще, а именно мы сделали ошибки, — приводит слова Гаттузо DAZN. - Мы слишком много разговаривали, я в ярости. Игра была в наших руках, а мы забили первый гол за них. В первом тайме у нас все было хорошо, но в финальной трети мы все же допустили ошибки.