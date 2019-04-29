Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо назвал несчастным случаем поражение в матче 34-го тура чемпионата Италии с "Торино" (0:2), сообщает Football Italia.

В последних семи встречах серии А "Милан" выиграл лишь один раз.

– Думаю, сегодня произошел несчастный случай. Команда играла должным образом, в охотку, с задором, поражение – просто несчастный случай. Дела идут наперекосяк , у нас есть проблемы, но сегодня игра была такой, какую я хотел. "Торино" вынуждает играть плохо, однако у нас были моменты. Но когда получаешь пенальти таким наивным образом – теряешь самообладание. Ранее у нас тоже были проблемы, однако мы добивались результата, но теперь что-то идет не так, и у нас не получается отреагировать, – приводит слова Гаттузо Football Italia.

"Милан" занимает шестое место с 56 очками в турнирной таблице серии А. "Торино" с 56 баллами располагается на пятой строчке.

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