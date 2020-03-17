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Дженнаро Гаттузо — о коронавирусе: «Мы переживаем нечто странное, что меняет нашу обычную жизнь»

14:35
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Италии.

— Мы переживаем нечто странное, что меняет нашу обычную жизнь, — приводит слова Гаттузо Record. — Это очень сложно. Невозможно выйти вечером или пойти в ресторан, школы и другие заведения закрыты. Правительство закрыло все, люди не могут покинуть дом.

Мы все одной плоти, одной крови. Был такой итальянский комик Тото, который сказал: «Мы можем быть богатыми или бездомными, но в конце концов мы все окажемся под одной землей».

Это тихий вирус. Многие заражены и не знают этого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Италии составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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