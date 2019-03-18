Дженнаро Гаттузо – о конфликте Кесси и Бильи: "Дайте мне пару дней"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал конфликт между полузащитниками команды Франком Кесси и Лукасом Бильей.

Напомним, во время матча 28-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:3) на скамейке запасных "россонери" произошла стычка между футболистами.

– Это то, что в моем понимании выходит за рамки футбола и командной этики, я этого не приемлю, – цитирует Гаттузо Football Italia. – В раздевалке каждый должен уважать каждого, а это было просто недопустимо. Я тренер и должен заботиться о дисциплине в раздевалке. Игроки об этом знают. Приму решение по этому инциденту в течение следующих нескольких дней.

В этом сезоне на счету 22-летнего Кесси 33 матча за "Милан" во всех турнирах, 4 гола и 2 результативные передачи. 33-летний Билья провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.