Дженнаро Гаттузо: «Наполи» всегда должен играть с таким отношением, как против «Интера»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после победы над «Интером» в первом матче полуфинала Кубка Италии (1:0) отметил, что судьба путевки в финал еще не решена.

— Когда я говорю, что мы должны лучше держать мяч, играть лучше в атаке и защиты, я имею в виду то, что мы показали сегодня, — цитирует Rai Sport Гаттузо. — Когда вы играете против такой сильной команды, как «Интер», вы должны уважать их и давать что-то большее. Поздравляю своих ребят, но я всегда хочу видеть такое отношение, так как впереди 17 матчей. Мы должны уважать каждого оппонента.

«Интер» — это сильная команда, которая сочетает физическую силу с техникой. Естественно, нам пришлось нейтрализовать их нападающих, потому что большая часть игры проходит через них. Мы должны продолжать работать, потому что мы еще ничего не сделали.