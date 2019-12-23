Дженнаро Гаттузо: «Наполи» не может вылечиться за одну ночь»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы забили второй гол в компенсированное ко второму тайму время.

- Мы знаем, что все еще нездоровы, не выигрывали уже два месяца, — цитирует итальянского специалиста Sky Sport Italia. — Это небольшая помощь, знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но это сильная команда.

Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный способ моей работы. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой путь.

«Барселона»? До нее еще далеко. Мы знаем, что это будет борьба с очень сильным соперником, но должны сосредоточиться в первую очередь на «Лацио», «Интере» и других командах, с которыми нам предстоит столкнуться перед «Барселоной».

Сассуоло — Наполи

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