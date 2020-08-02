Дженнаро Гаттузо: «Надеюсь, травма Инсинье не такая серьезная, как показалось изначально»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо выразил надежду на то, что нападающий команды, Лоренцо Инсинье сможет быстро восстановиться от травмы бедра, которую получил в матче 38-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (3:1).

— Лоренцо общался с врачом, мы будем следить за его состоянием в течение двух суток, когда получим результаты тестов, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Надеюсь, травма Инсинье не такая серьезная, как показалось изначально.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения 29-летний Инсинье может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», который запланирован на 8 августа. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).