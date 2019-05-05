Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о том, что покинет команду после окончания сезона. Ранее появилась информация, что специалистом недовольно руководство клуба.

– Решений никаких нет, моя единственная цель – попадание в Лигу чемпионов, – цитирует Sky Italia Гаттузо. – Мой контракт рассчитан на два года. Больше ничего не знаю. Я не знаю ничего об отставке. Посмотрите на мою биографию. Думаете, я быстро сдамся? Я сражаюсь с 17 лет. Когда мне больше не захочется бороться, я останусь со своей семьей и собаками. Буду наслаждаться жизнью. Но еще время не пришло. В следующих матчах мы должны показать, что команда не мертва. Мы потеряли очень много очков, но должны вернуться в четверку.