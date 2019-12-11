Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о переговорах по контракту. На этом посту специалист сменил Карло Анчелотти.

— Я выбрал «Наполи», потому что это большой клуб с великолепным президентом, отличными игроками и работниками клуба, — цитирует тренера Football Italia. — Мне было легко сделать выбор — я сразу согласился. Мы очень мало говорили о деньгах. Возможно, мне не нужно много обсуждать имиджевые права, потому что я уродливый, бородатый и уже наполовину седой.

41-летний Дженнаро Гаттузо ранее тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан». По окончании сезона-2018/19 он подал в отставку с поста главного тренера «Милана», отказавшись от положенной по контракту неустойки. «Милан» занял пятое место в серии А, не попав в Лигу чемпионов.

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