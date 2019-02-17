Дженнаро Гаттузо: "Милан" получает удовольствие от игры"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо положительно оценил победу над "Аталантой"​ (3:1) в гостевой встрече 24-го тура серии А, но требует от своей команды сохранять энтузиазм, сообщает Football Italia.

– Секрет заключается в работе наших нападающих и действиях наших вингеров, которые впитывали в себя давление фланговых игроков "Аталанты".

Сейчас "Милан" получает удовольствие от игры, футболисты полны энтузиазма, они рады вместе тренироваться и выходить на поле. Мы не должны потерять это. У нас достаточно качества, но важнее то, что каждый работает на команду и вносит свой вклад.

Пентек и Пакета должны быть довольны тем, что им сейчас удается. Но в том, что они добиваются успеха, есть заслуга и их товарищей по команде. Я думаю, что они тоже это понимают. Сейчас вся команда играет хорошо, и мы должны сохранить такой настрой.

Пентек – игрок, который живет голами, но также он отлично двигается. Нам, конечно, повезло забить за 20 секунд до перерыва, потому что в ином случае во втором тайме пришлось бы гораздо сложнее. В последних двух играх Чалханоглу стал приносить команде кое-что новое и заново раскрыл свои качества. Когда он играет так, команда меняется, – приводит слова Гаттузо Football Italia.

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