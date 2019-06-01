Дженнаро Гаттузо: "Милан" дал мне больше, чем я ему

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о расставании с клубом. Итальянский специалист был уволен после того, как не смог пробиться в Лигу чемпионов.

– Милан всегда останется во мне, – цитирует Sky Sport Italia Гаттузо. – Они дали мне огромную возможность, как тренеру, так и игроку. Это было трудное решение, но в этот момент было правильно его принять. Клуб в хороших руках. Болельщики могут расслабиться, им не стоит беспокоиться. История "Милана" невероятна, этот клуб дал мне гораздо больше, чем я ему.

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