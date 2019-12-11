Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо заявил, что доверяет нападающему команды Лоренцо Инсинье. Ранее сообщалось, что после конфликта с руководством клуба футболист получил самый крупный штраф среди всех игроков.

— Инсинье — ключевой игрок «Наполи». Как и все футболисты, я верю в него, — цитирует тренера Football Italia. — Лоренцо — капитан команды. Он родился в Неаполе и является его символом. Но я хочу, чтобы все футболисты показывали свою лучшую игру, а не только он.

41-летний Дженнаро Гаттузо ранее тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан». По окончании сезона-2018/19 он подал в отставку с поста главного тренера «Милана», отказавшись от положенной по контракту неустойки. «Милан» занял пятое место в серии А, не попав в Лигу чемпионов.

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