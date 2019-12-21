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Дженнаро Гаттузо: «Хотим вернуться к тому, как играл «Наполи» в течение многих лет с другой схемой»

15:37
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, как будет строить новую команду.

— Я видел команду, которая досталась мне и моим коллегам, поэтому мы очень усердно работали, — цитирует Гаттузо Football Italia. - У нас есть своя философия, и мы хотим вернуться к тому, как играл «Наполи» в течение многих лет с другой схемой. Я слышал, что люди говорят, что это последний шанс, но его не бывает в спорте, мы просто должны вернуть игроков в нужное русло.

Я хочу играть при схеме 4-3-3 с трезубцем в атаке. Я хочу, чтобы мы больше держали мяч и меньше находились под давлением.

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