Дженнаро Гаттузо: «Хотим вернуться к тому, как играл «Наполи» в течение многих лет с другой схемой»
15:37
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, как будет строить новую команду.
— Я видел команду, которая досталась мне и моим коллегам, поэтому мы очень усердно работали, — цитирует Гаттузо Football Italia. - У нас есть своя философия, и мы хотим вернуться к тому, как играл «Наполи» в течение многих лет с другой схемой. Я слышал, что люди говорят, что это последний шанс, но его не бывает в спорте, мы просто должны вернуть игроков в нужное русло.
Я хочу играть при схеме 4-3-3 с трезубцем в атаке. Я хочу, чтобы мы больше держали мяч и меньше находились под давлением.
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