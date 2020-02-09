Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо назвал причины поражения в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:3).

— Никто не застрахован от того, чтобы упускать голевые моменты, но главная беда нынешнего «Наполи» — эмоциональная хрупкость, — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia. — У нас постоянно по три защитника висели на Лападуле, но он каждый раз выводил «Лечче» вперед. Даже если команда не может забить, то может отстоять ничью 0:0. Если быть такими неуверенными в себе и пассивными в обороне, поражения не избежать.

Я очень хотел выиграть этот матч, выпуская атакующих футболистов. Постараемся все вместе разобрать эту игру и найти способ справиться с проблемами.

Мне очень жаль, что болельщики, после последних матчей поверившие в команду и пришедшие на стадион, покидали его разочарованными. Они такого точно не заслужили.