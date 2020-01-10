Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дженнаро Гаттузо: «Если бы я видел мертвую команду, я бы рассказал об этом»

15:23
Теги:

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о состоянии команды. Команда занимает 8-е место в серии А.

— Если бы я видел мертвую команду, я бы пришел и рассказал вам об этом, — приводит слова Гаттузо с пресс-конференции Football Italia. — Я вижу огромное желание, но нам нужен отличный разгон, чтобы взобраться выше в турнирной таблице.

У нас есть отличные ценности, отличные игроки, несмотря на необходимость привести их в лучшее состояние и дать им покой.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир