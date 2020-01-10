Дженнаро Гаттузо: «Если бы я видел мертвую команду, я бы рассказал об этом»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о состоянии команды. Команда занимает 8-е место в серии А.

— Если бы я видел мертвую команду, я бы пришел и рассказал вам об этом, — приводит слова Гаттузо с пресс-конференции Football Italia. — Я вижу огромное желание, но нам нужен отличный разгон, чтобы взобраться выше в турнирной таблице.