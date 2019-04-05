Дженнаро Гаттузо: "Для "Милана" победа на "Юве" может стать переломным моментом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиям от матча 31-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Матч состоится завтра, 6 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.

– "Юве" знает, как нужно реагировать на давление и как поддерживать высокий темп, – цитирует Гаттузо пресс-служба "Милана". – Они действительно сильны, но у нас есть все необходимое, чтобы продемонстрировать отличную игру.

Хорошее выступление с точки зрения тактики, характера и желания, может позволить нам привезти домой три очка. "Милану" под силу сделать это. Я считаю, что положительный результат может стать настоящим поворотным моментом для команды. Нам нужен толчок, чтобы вернуться к жизни.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 81 очко. "Милан" занимает 4-е место, имея в своем активе 52 балла.